Haberler

Mersin'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, ağaca çarparak durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Ö., yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Kadir Ç., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 2 yaralı, ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran'ın canını sıkacak gelişme! TFF olağanüstü toplanıyor

Başkanlığının ilk gününde Saran'a soğuk duş! Olağanüstü toplanıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1.5 yıldır süren öksürüğünün nedeni kabak çekirdeğiymiş!

1.5 yıl boyunca öksürdü, nedeni herkesi şok etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.