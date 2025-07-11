Mersin'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucunda iki kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.A. (35) yönetimindeki 33 B 0137 plakalı otomobil, Gökçebelen Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ş.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
Real Madrid'in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu

Büyük sürpriz! Real Madrid 90 milyon euro bedelle satışa koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi

Tutuklanan Muhittin Böcek'in yerine seçilen isim belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.