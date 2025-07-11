Mersin'de Trafik Kazası: İki Yaralı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucunda iki kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.A. (35) yönetimindeki 33 B 0137 plakalı otomobil, Gökçebelen Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ş.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel