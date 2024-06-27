Mersin'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. H.U. idaresindeki hafif ticari araç, A.D. yönetimindeki elektirikli bisiklete çarptı. Yaralanan A.D. Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü H.U. gözaltına alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
H.U. idaresindeki 07 BJE 920 plakalı hafif ticari araç, A.D. (51) yönetimindeki elektirikli bisiklete Çubukkoyağı Mahallesi Gıyırgedik mevkisinde çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.D. Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hafif ticari araç sürücüsü H.U. gözaltına alındı.