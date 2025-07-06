Mersin'de Trafik Kazası: Aynı Aileden 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Trafik Kazası: Aynı Aileden 5 Kişi Hayatını Kaybetti
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Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın TIR'a çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan aynı aileden biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mersin Tarsus- Adana Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Yasin Şen yönetimindeki 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde giden Enver Zengin idaresindeki 63 ACP 670 TIR'a arkadan çarptı. Patates yüklü TIR'ın altına giren araç, demir yığını haline dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen araçta aynı aileden Yusuf Şen (14), Feride Şen, Zekiye Şen (42), Yasin Şen, Mahmut Şen'in (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Zeynep Şen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. TIR sürücüsü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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