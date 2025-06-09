Mersin'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Mersin'de bir otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesi sürüyor.

Mersin'de otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

O.I. idaresindeki 16 KPU 88 plakalı otomobil, Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarptı, daha sonra B.B.K'nin kullandığı 33 BRE 79 plakalı motosikleti sürükledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kazayı gören polis ekipleri, yaralılara müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada 2'si hafif 5 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralandığı tespit edilen B.B.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin, B.B.K'nin kullandığı motosikleti sürükleyerek kaldırıma çarpıp durması, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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