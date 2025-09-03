Mersin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada sürücü ve ailesi yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
H.E'nin kullandığı 33 BCF 950 plakalı otomobil, Palantepe Mahallesi Mut-Karaman kara yolunda M.Ş. idaresindeki 50 FA 043 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada otomobildeki sürücü ile eşi E.E, çocukları E.E. ve S.E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Anne E.E, araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel