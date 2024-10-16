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Mersin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. N.Ö. idaresindeki otomobil, motosiklete çarptıktan sonra karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı. Sıkışan sürücü N.Ö. ekipler tarafından kurtarılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

N.Ö. idaresindeki 33 AGS 685 plakalı otomobil D-400 kara yolu Alata Mahallesi'nde önce 33 MB 6930 plakalı motosiklete ardından karşı şeride geçip Ş.D'nin kullandığı 33 TY 486 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 4 kişi yaralandı, sürücü N.Ö. otomobilde sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen ekipler N.Ö'yü bulunduğu yerden çıkarttı.

Yaralılar ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Otomobil Erdemli trafik mersin

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