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Mersin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

9 Aralık 2023 17:27 Son Güncelleme: 17:29 Abone Ol

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Tozlu Mahallesi'nde Bekir G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Şoför ile araçta bulunan ismi henüz öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.