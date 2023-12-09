Mersin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Tozlu Mahallesi'nde Bekir G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Şoför ile araçta bulunan ismi henüz öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tozlu Mahallesi'nde Bekir G. idaresindeki 33 VS 208 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü.
Şoför ile araçta bulunan ismi henüz öğrenilemeyen yolcu yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.