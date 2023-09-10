Mersin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Erdemli ilçesinde meydana geldi. Yağan yağmur ile birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobile arkadan çarparak takla atıp ters döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtaki biri kadın 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN