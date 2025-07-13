Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. Olay, TAG Otoyolu'nda meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

C.T. (20) yönetimindeki 01 ARL 177 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Akgedik mevkisinde Ş.G.Y. (26) yönetimindeki 33 AYT 864 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Emrullah Demirbaş (19) yaşamını yitirdi, sürücü C.T. ile H.B. (20) ve E.A. (20) ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Ş.G.Y. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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