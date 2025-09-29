Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Haberler

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Elektrik akımına kapılan bir genç ise hastaneye götürülürken trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Dağlı Mahallesi'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf Günar (26), elektrik akımına kapılması nedeniyle yere düştü.

Günar'ı hastaneye götürmek için yola çıkan nişanlısı İkbal Yıldırım'ın kullandığı 33 E 9960 plakalı otomobil, Tabiye Mahallesi'nde Burak H. idaresindeki 33 AUU 204 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil sulama kanalına devrildi, motosiklet ise bahçeye yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Günar, Yıldırım ve Burak H, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Günar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel
