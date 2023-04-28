Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 2'si ağır 9 yaralı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

MERSİN'de, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada tarım işçisi Mehmet Evdi (47) öldü, 2'si ağır, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, Akdeniz ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, Abdulkadir Kaşka idaresindeki 02 HU 197 plakalı servis minibüsü ile İbrahim Göçmen idaresindeki 33 AEU 033 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır, 10 kişi yaralandı. Ekiplerin minibüsten çıkardığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Evdi, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.