Haberler

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, diğer yolcunun durumu ağır.

Mersin'in Anamur ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaşdişlen Mahallesi'nde, plakaları henüz öğrenilemeyen A.A. (78) yönetimindeki otomobil ile A.E. (55) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.E. ve arkasındaki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

A.E, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralının Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu

Elleri arkada geldi, silahını çekip çay ocağını kana buladı
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Bu da çöpçatan pazarı! Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor

Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.