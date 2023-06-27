Mersin'de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Tugay Aydın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer 7 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.