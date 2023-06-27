Mersin'de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
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Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Tugay Aydın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer 7 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Mersin'in Mut ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Mut-Silifke kara yolu Karadiken mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 9 kişiden 7'si Mut Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Ağır yaralanan ve hastanedeki tedavisi süren 26 yaşındaki Tugay Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bir yaralı da Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Dün, Mut-Silifke kara yolu Karadiken mevkisinde 06 FSM 64, 80 ACJ 851 ve 33 ADF 963 plakalı otomobiller çarpışmış, kazada biri ağır 9 kişi yaralanmıştı.