Mersin'de trafik kazası: 1'i ağır 9 yaralı
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Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Mut-Silifke kara yolu Karadiken mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 06 FSM 64, 80 ACJ 851 ve 33 ADF 963 plakalı otomobiller çarpıştı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Mut-Silifke kara yolu Karadiken mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 06 FSM 64, 80 ACJ 851 ve 33 ADF 963 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.