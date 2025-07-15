Mersin'de Trafik Kavgası: 5 Gözaltı, Adli Kontrol ile Serbest

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde önceki husumet nedeniyle iki grup arasındaki trafik kaza sonucu çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde trafikte birbirlerinin araçlarına kasıtlı çarptıktan sonra kavga ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi D-400 kara yolunda Ayşegül A. idaresindeki 07 EDA 82 plakalı otomobil, kavşakta dönüş için bekleyen Aybike K'nin kullandığı 33 ZR 795 plakalı otomobile çarpıp yoluna devam etti.

Aynı güzergahta ilerleyen Aybike K'nin eşi Ahmet K. de 33 CAV 76 plakalı kamyonetiyle trafik ışıklarında bekleyen Ayşegül A'nın aracı ve eşi Süleyman A'nın sürdüğü 33 S 3555 plakalı minibüse çarptı.

Aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen taraflar, araçlardan indikten sonra kavga etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kavgaya karışan şüphelilerden Ayşegül A, Süleyman A, Müberra A, Ali T. ve Ahmet K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan kişiler, yurt dışı yasağını da içeren adli kontrol kararıyla salıverildi.

Araçların hasar gördüğü olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı vahim boyutta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan sert tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.