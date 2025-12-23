Haberler

Mersin'de trafik ışıklarında kavga eden sürücülere 1986 lira ceza verildi

Güncelleme:
Mersin'de trafik ışıklarında kavga eden motosiklet ve ticari araç sürücülerine toplam 1986 lira ceza uygulandı. Sürücüler, trafik kuralı ihlali nedeniyle yakalanarak ceza aldı.

Mersin'de trafik ışıklarında kavga eden motosiklet ve ticari araç sürücülerine 1986 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında görüntüleri paylaşılan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Soli Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında kavga eden motosiklet ve ticari araç sürücüleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Sürücülere, trafik kuralı ihlali ve çeşitli ihlallerden dolayı toplam 1986 lira ceza verildi.

Sürücülerin ehliyetlerine geçici süre el konuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
