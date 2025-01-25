Mersin'de Trafik Denetimlerinde 597 Araç Trafikten Men Edildi

Mersin'de bu ay jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 597 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1-25 Ocak tarihleri arasındaki trafik denetimlerinde 104 bin 128 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, kuralları ihlal eden 2 bin 717 sürücüye 14 milyon 151 bin 32 lira idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarda, kusurlarından dolayı 597 araç trafikten men edildi, 123 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.

Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında da bilgi verdi.