Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler

Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler
Özgür Özel'in 'Aradım açmadı' iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt

Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'in 'Telefonumu açmadı' sözlerine yanıt
Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay

Serbest bırakılan İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay
İYİ Partili Turhan Çömez: Kürşad Zorlu konuşma görevi verdiğimiz koşa koşa Hakan Fidan'a gidiyordu

Bu sözler canlı yayında söylendi! Kürşad Zorlu'ya çok sert ifadeler

Mersin'de Trafik Denetimlerinde 597 Araç Trafikten Men Edildi

Mersin'de Trafik Denetimlerinde 597 Araç Trafikten Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de jandarma ekiplerinin 1-25 Ocak tarihleri arasındaki trafik denetimlerinde 104 bin 128 araç kontrol edildi. 2 bin 717 sürücüye 14 milyon lira ceza kesildi ve 597 araç trafikten men edildi.

Mersin'de bu ay jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 597 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1-25 Ocak tarihleri arasındaki trafik denetimlerinde 104 bin 128 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, kuralları ihlal eden 2 bin 717 sürücüye 14 milyon 151 bin 32 lira idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarda, kusurlarından dolayı 597 araç trafikten men edildi, 123 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.

Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
img

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
img

Bu sözler canlı yayında söylendi! Kürşad Zorlu'ya çok sert ifadeler
img

AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biden, başkanlığı devretmeden bir gün önce Mason Locası'na kabul edilmiş

Başkanlığı Trump'a devreden Biden 'Üstat Mason' oldu
Okan Buruk, Galatasaray'ın teklif yaptığı futbolcuyu açıkladı

Teklif yaptıkları futbolcuyu açıkladı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu
Hastanelerdeki katkı payı ücretleri değişti

Muayene ücretleri değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.