Mersin'de Trafik Denetimlerinde 1.9 Milyon Araç İncelendi

Mersin'de bu yıl ocak-ağustos döneminde 1 milyon 928 bin 80 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik ekipleri vatandaşların güvenliği için gerçekleştirdiği denetimleri sürdürüyor.

Ekipler, trafikte kural ihlallerinin önüne geçilmesi ve trafik bilincinin artırılmasına yönelik il genelinde bu yıl ocak-ağustos döneminde 1 milyon 928 bin 80 aracı denetledi.

Denetimler sonucunda trafikte kural ihlali yapan 528 bin 565 araç ve sürücüye ceza uygulanırken, 32 bin 786 araç trafikten men edildi.

Kontrollerin devam edeceği bildirildi.