Mersin'de Trafik Denetiminde 7 Sürücüye Ceza
Mersin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği dron destekli trafik denetiminde, kuralları ihlal eden 7 sürücüye toplam 6 bin 951 lira ceza kesildi.
Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 7 sürücüye 6 bin 951 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarmasınca Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda dron destekli denetim yapıldı.
Çalışmada trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 7 aracın sürücüsüne 6 bin 951 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel