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Mersin'de Trafik Denetiminde 57 Sürücüye 361 Bin TL Ceza

Mersin'de Trafik Denetiminde 57 Sürücüye 361 Bin TL Ceza
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Mersin'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 57 sürücüye toplam 361 bin 543 TL idari para cezası uygulandı. Alkol ve uyuşturucu madde denetimleri ile birlikte dron ile tespit edilen bazı sürücüler, kaçmaya çalışırken yakalandı.

MERSİN'de gerçekleştirilen trafik denetiminde 57 sürücüye toplam 361 bin 543 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında uygulamadan kaçmaya çalışan bazı sürücüler, dron kamerasıyla tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkol ve uyuşturucu madde denetimi kapsamında, kentin 3 farklı noktasında trafik uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında 230 araç kontrol edildi. Kontrollerde 9 sürücüye alkollü araç kullanmak, 16 sürücüye ve araç sahibine sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak ve kullandırmak, 9 sürücüye fenni muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, 2 sürücüye zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan olmak üzere toplam 57 sürücüye işlem yapıldı. Sürücülere toplam 361 bin 543 TL trafik idari para cezası uygulandı. Kontrollerde ayrıca 9 sürücü belgesi geçici süre ile geri alındı, 12 araç trafikten menedildi. Diğer yandan uygulama noktasını görüp, araçtan inerek kaçma teşebbüsünde bulunan ve yine ekipleri fark edip, uygulama noktasına gelmemek için aracını durduran sürücüler, dron takibi ile yakalanarak gerekli cezai işlemler uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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