Mersin'de "toz şeker stokçuluğu" iddiasına inceleme

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, müşterilerine toz şeker satmadığı ancak deposunda 48 ton 120 kilogram ürün stokladığı ileri sürülen market hakkında işlem başlatıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bazı marketlerin raflarında 5 gündür toz şeker bulunmadığının tespit edilmesi üzerine denetim yapıldı.

Kaymakamlık, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince inceleme yapılan bir zincir marketin şubesinin deposunda, istiflenmiş halde 7 bin 600 paket 5 kilogramlık ve 5 bin 60 paket 2 kilogramlık toz şeker bulundu.

Ekipler, 48 ton 120 kilogram şeker stokladığı iddia edilen işletme hakkında tutanak tuttu, inceleme başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" uygulamalarına karşı sık sık denetim yaptıklarını belirterek, "10 Mart'tan itibaren bazı marketlerin raflarında toz şeker olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine ilgili ekiplerle bu marketleri denetledik. Raflarda yine toz şeker olmadığını tespit ettik. İçeriye girdiğimizde 48 ton 120 kilogram toz şekerin depoda olduğunu gördük." ifadesini kullandı.

İşletme hakkında işlem başlatıldığını kaydeden Sivaslıoğlu, denetimlerin süreceğini bildirdi.