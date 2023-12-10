Yaz şehir olarak bilinen Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Toroslar başta olmak üzere ormanlık alanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bazı aileler çocukları ile gelip kartopu oynarken, bazı çiftler de fotoğraf çektirmeyi tercih etti.

- Mersin'de Toroslar karla kaplandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Bazı aileler çocukları ile gelip kartopu oynarken, bazı çiftler de fotoğraf çektirmeyi tercih etti

MERSİN - Yaz şehir olarak bilinen Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Toroslar başta olmak üzere ormanlık alanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bazı aileler çocukları ile gelip kartopu oynarken, bazı çiftler de fotoğraf çektirmeyi tercih etti.

Türkiye'nin en sıcak bölgelerinden biri olarak bilindiği için yaz şehir olarak adlandırılan Mersin'in bin 500 rakım üzerindeki bölgelerinde dün kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erdemli ilçesine bağlı Tozlu Mahallesi'nin üst bölgesinde yer alan Toros dağları ve ormanlar da beyaza büründü. Beyaz gelinlik giyen ormanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Kar yağdığını duyan bazı vatandaşlar da bölgeye gelerek fotoğraf çekti. Bazı aileler ise çocukları ile kar topu oynayarak, beyaz güzelliğin tadını çıkardı. Beyaz gelinliğini giyen bölge dron ile de havadan görüntülendi. Vatandaşlar bu sene Toroslara kar yağdığını belirterek, herkesin bu güzel manzara için bölgeye gelip gezip görmesini önerdi.

Eşiyle birlikte fotoğraf çekmeye gelenler Ali Gültekin "Bu sene kar erken yağdı. Geçen sene hiç yağmadı. Bahçeler için limonlu deresinden suyu alıyorduk olmadı. Buraya da gezmeye geldim, fotoğraf çektim arkadaşlara da karın yağdığını göstermek için" dedi.