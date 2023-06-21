Mersin'de torbacılara şafak operasyonu: 37 gözaltı

MERSİN - Mersin'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kent genelinde 52 şüpheliyi tespit eden ekipler, bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyon gerçekleştirdi. Dron ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle adreslere koç başlarıyla girilirken, 37 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, sentetik ecza, ekstazi, sentetik kannobinoid, metamfetamin, eroin, hassas terazi, hint keneviri, 7 adet ruhsatsız tabanca, 235 fişek, 3 av tüfeği ve 14 av tüfeği kartuşu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 650 lira para ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon çerçevesinde tespit edilen diğer şüphelilerinde yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.