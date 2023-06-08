Mersin'de Torbacılara Şafak Operasyonu: 21 Gözaltı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Torbacılara şafak operasyonu: 21 gözaltı

MERSİN Mersin'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, hakkında gözaltı gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik 2 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda 'torbacı' tabir edilen 31 şüpheli tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bu sabah belirlenen adreslere özel harekat ve dron desteğiyle şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 473 gram kubar esrar, 105 gram toz esrar, 3 gram bonzai, 55 gram metamfetamin, 40 adet sentetik hap, 4 ruhsatsız tabanca, 85 dolu tabanca fişeği, 7 bin 300 lira para, 20 pound, 50 euro ve 50 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkına gözaltı kararı verilen 7 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.