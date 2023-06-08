Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mersin'de torbacılara şafak operasyonu

Mersin'de torbacılara şafak operasyonu

Güncel Haberler

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu satan şüphelilere yönelik dron destekli operasyon düzenledi. 31 zanlı hedef alındı.

Mersin'de "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalarda kimliği tespit edilen 31 zanlıya yönelik dron destekli operasyon yapıldı. Günün erken saatlerinde gerçekleşen operasyona, 65 ekip ve yaklaşık 300 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve narkotik dedektör köpekleriyle adreslerdeki aramaları sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title