Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Torbacılara Operasyon: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Mersin'de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 50 ekip ve 196 polis görev aldı.

MERSİN'de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi. 50 ekip ve 196 polisin katıldığı operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Adresinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Narkotik Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title