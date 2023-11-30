Mersin'de Torbacılara Operasyon: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 50 ekip ve 196 polis görev aldı.

MERSİN'de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi. 50 ekip ve 196 polisin katıldığı operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Adresinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)