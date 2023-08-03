Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 27 gözaltı (2)

27 GÖZALTI

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'torbacılık' usulüyle uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik Tarsus, Silifke ve Anamur ilçeleri ile kent merkezinde düzenlediği operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Dron ekibi ve Özel Harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda evleri arayan ekipler, 5 kilo skunk, 408 gram esrar, 15 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 0,58 gram eroin, 10 gram kokain, 106 sentetik hap, 22 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 60 tabanca mermisi ele geçirdi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Soruşturma kapsamında 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.