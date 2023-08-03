Üye Girişi
Haberler

Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 27 gözaltı (2)

Güncel Haberler

27 GÖZALTIMersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'torbacılık' usulüyle uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik Tarsus, Silifke ve Anamur ilçeleri ile kent merkezinde düzenlediği operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

27 GÖZALTI

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'torbacılık' usulüyle uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik Tarsus, Silifke ve Anamur ilçeleri ile kent merkezinde düzenlediği operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Dron ekibi ve Özel Harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda evleri arayan ekipler, 5 kilo skunk, 408 gram esrar, 15 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 0,58 gram eroin, 10 gram kokain, 106 sentetik hap, 22 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 60 tabanca mermisi ele geçirdi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Soruşturma kapsamında 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title