Mersin'de toplu taşıma şoförlerine eğitim verildi Mersin'de toplu taşıma şoförlerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Mersin'de toplu taşıma şoförlerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Tarsus Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen eğitim, Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Etkinliğe 207 şoför katıldı. Katılımcılara kavga, tartışma, şiddet ve taciz gibi olaylarla baş edebilme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet farkındalığı konularında bilgiler verildi. AA / Aleyna Coşkun - Güncel Tarsus Mersin Güncel Haberler

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