Mersin'de sosyal medya dolandırıcıları tutuklandı

MERSİN'de sosyal medya üzerinden TOKİ başvurusu ve ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin, sosyal medya üzerinden TOKİ başvurusu ve ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlar vererek ağına düşürdüğü vatandaşları dolandırdığını tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 1 otomobil, 9 cep telefonu, 10 sim kart, 2 bilgisayar ile 15 bin TL nakit paraya el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,