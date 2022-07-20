Mersin'de tırın otomobil üzerine devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı - Haberler

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Mersin'de tırın otomobil üzerine devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de tırın otomobil üzerine devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil üzerine devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil üzerine devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Vahit Çelik (33) idaresindeki temizlik malzemesi yüklü 34 ECV 436 plakalı çekici ve 27 GE 054 plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Üçtepeler mevkisinde seyir halindeyken Mehmet Yaşar Özekinci'nin (38) kullandığı 01 AEP 752 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Tır sürücü Çelik yaraladı, Özekinci ise dorse altında kalan araçtan yara almadan kurtuldu.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince tır sürücüsü Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Gaziantep Tarsus Mersin Güncel Haberler

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