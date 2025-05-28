Mersin'de Tırın Çarptığı Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir tırın bisiklete çarpması sonucu 16 yaşındaki Okan Utku Saylan hayatını kaybetti. Kazadan sonra tır sürücüsünün kaçtığı belirtildi ve polisi ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde tırın çarptığı bisikletteki 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 33 AIE 276 plakalı tır, Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi'nde, Okan Utku Saylan'ın kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Saylan'ın cenazesi, hastane morguna gönderildi.
Kazadan sonra kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel