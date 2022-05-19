Mersin'de tırın çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

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Mersin'de tırın çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de tırın çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tırın çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tırın çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

A.T. (24) idaresindeki 33 AJS 759 plakalı tır, Bahçe Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi'nde oyun oynayan Suriyeli Meryem Habib'e çarptı.

Tır sürücüsü kazayı fark etmeyerek ilerlemeyi sürdürdü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı öğrenen sürücü A.T. ise İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

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