Mersin'de tırın altında kalan motosiklet sürücüsü öldü, eşi ağır yaralandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde tırın altında kalan motosiklet sürücüsü öldü, eşi ağır yaralandı. Korkunç kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde Mersin- Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Mustafa Özcan yönetimindeki 33 VFE 13 plakalı motosiklet, Muttalip G.'nin kullandığı 33 AJP 702 plakalı tırın altında kalarak yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, eşi Ayşe Özcan ağır yaralandı. Tır sürücüsü Muttalip G.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan kaza anı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - MERSİN