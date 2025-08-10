Mersin'de Tırın Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'de tırın altında kalan 16 yaşındaki tamir servisi çalışanının ölümüne ilişkin gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Akdeniz ilçesinde dün, tamir servisinden ayrılmak için hareket eden tırın altında kalan iş yeri çalışanı Emir Kılınç'ın hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan sürücü Umut F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tamir işleminin ardından servisten ayrılmak için hareket eden Umut F. idaresindeki 21 ACS 623 plakalı tırın altında kalması sonucu yaralanan 16 yaşındaki Kılınç, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmiş, sürücü polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.