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Mersin'de Tırda 261 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'de Tırda 261 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Mersin'de yapılan operasyonda, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan bir tırın dorsesinde 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de tırın dorsesinde 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yurt dışından bir tırla kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce çalışma çerçevesinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan tırın dorsesinde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı.

Aramada, plastik bidon ve plastik kaplara yerleştirilmiş 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel

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