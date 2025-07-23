Mersin'de Tırda 21 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, İki Zanlı Tutuklandı

Mersin'de Tırda 21 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, İki Zanlı Tutuklandı
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Mersin'de polis ekiplerinin durdurduğu tırda yapılan aramalar sonucunda 21 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Mersin'de polis ekiplerince durdurulan tırın yakıt tankerinde 21 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen tırı takibe aldı.

Akdeniz ilçesindeki kontrol noktasında durdurulan araçta, dedektör köpeklerin yardımıyla arama yapıldı.

Tırın yakıt tankerindeki incelemede 21 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar A.İ. ve H.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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