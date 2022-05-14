Mersin'de tıra çarpan oto kurtarıcı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Mersin'de tıra çarpan oto kurtarıcı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de tıra çarpan oto kurtarıcı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tıra akadan çarpan oto kurtarıcı kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, tıra akadan çarpan oto kurtarıcı kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet Başar (34) yönetimindeki 01 BAY 47 plakalı oto kurtarıcı kamyonet, Damlama Mahallesi'nde A.K'nin (30) kullandığı 46 AEP 120 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Başar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Ahmet Başar, Kamyonet, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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