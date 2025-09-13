Mersin'de Tır ve Otobüs Çarpıştı: 3 Ölü, 7 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Sertavul Geçidi Burunköy mevkisinde Cengiz Köysürenbaş idaresindeki 33 EFV 47 plakalı tır, aynı güzergahta ilerleyen Şahin Karataş yönetimindeki 21 KA 021 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Karaman'dan Iğdır'a gittiği öğrenilen yolcu otobüsü ve tır devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki yolculardan Muhammet Ateş ve Kerim Köğce olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücüler Köysürenbaş ve Karataş ile otobüste yolcular Kaan Keser, Ali Fırat Nergiz, Emine Ergin, Fatma Rahimler, Mehmet Karaş, Yasin Uğur yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Ergin da yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Ateş ve Köğce'nin cenazeleri hastane morguna götürüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu tır ve otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.