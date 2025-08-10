Mersin'de TIR Kazasında Genç Hayatını Kaybetti, Şoför Serbest Bırakıldı

Mersin'de TIR Kazasında Genç Hayatını Kaybetti, Şoför Serbest Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir tamirhanede Emir Kılınç (16), TIR'ın altında işlem yaparken aracın hareket ettirilmesi sonucu hayatını kaybetti. TIR şoförü Umut Fidan (23) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERSİN'de, tamirhanede Emir Kılınç'ın (16), aracın altında işlem yaparken TIR'ı hareket ettirip ölümüne neden olan Umut Fidan (23), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 7 Ağustos'ta, Huzurkent Mahallesi Mersin-Tarsus D-400 kara yolu üzerindeki bir atölyede meydana geldi. Umut Fidan, 21 ACS 623 plakalı TIR'ı arıza yapınca tamirhaneye getirdi. İş yerinde çalışan Emir Kılınç, TIR'ın altında işlem yaparken, sürücü Umut Fidan aracı çalıştırıp atölyeden ayrıldı. TIR'ın üzerinden geçtiği Kılınç yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kılınç, ekipler tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emir Kılınç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası TIR şoförü Umut Fidan ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fidan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Valizim kayıp' dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı

Otogarda olay çıkardı! Bağırıp çağırıp güvenliğin saçlarını kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı

Megakentte yoğun trafik! Birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.