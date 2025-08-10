Mersin'de TIR Kazasında Genç Hayatını Kaybetti, Şoför Serbest Bırakıldı

MERSİN'de, tamirhanede Emir Kılınç'ın (16), aracın altında işlem yaparken TIR'ı hareket ettirip ölümüne neden olan Umut Fidan (23), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 7 Ağustos'ta, Huzurkent Mahallesi Mersin-Tarsus D-400 kara yolu üzerindeki bir atölyede meydana geldi. Umut Fidan, 21 ACS 623 plakalı TIR'ı arıza yapınca tamirhaneye getirdi. İş yerinde çalışan Emir Kılınç, TIR'ın altında işlem yaparken, sürücü Umut Fidan aracı çalıştırıp atölyeden ayrıldı. TIR'ın üzerinden geçtiği Kılınç yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kılınç, ekipler tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emir Kılınç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası TIR şoförü Umut Fidan ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fidan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.