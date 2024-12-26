Mersin'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
Mersin'in Silifke ilçesinde bir tır, bariyere çarparak devrildi ve sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde bariyere çarpıp devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
E.K. idaresindeki 33 ADT 49 plakalı tır, Mersin-Antalya kara yolunun Göğceburun mevkisinde yağışın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Bariyere çarpan tır, devrildi.
Tıra çarpmamak için manevra yapan S.Ş'nin kullandığı 33 SS 217 plakalı midibüs de refüje çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan tır sürücüsü E.K, ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.