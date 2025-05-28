Mersin'de TIR'ın Çarptığı Bisikletli Öğrenci Hayatını Kaybetti

Mersin'de TIR'ın Çarptığı Bisikletli Öğrenci Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de stajyer öğrenci Okan Utku S. (16), bisikletiyle gittiği iş yerinin yakınında TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. TIR şoförü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Polis, şoförü yakalamak için çalışma başlattı.

1) TIR'IN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÖĞRENCİ ÖLDÜ, ŞOFÖR KAÇTI

MERSİN'de TIR'ın çarptığı stajyer öğrenci Okan Utku S. (16) yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından aracını bırakıp kaçan TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sitedeki bir iş yerinde stajyer öğrenci olan Okan Utku S. bisikletiyle iş yerine gittiği sırada, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AIE 276 plakalı TIR'ın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Okan Utku S.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Okan Utku S.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Polis, kazadan sonra aracını bırakıp kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti ziyareti sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Aksama yok

Herkesin merak ettiği konu için "Aksama yok" açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da dikkat çeken mesaj: Üç devlet tek millet

Erdoğan, masadaki diğer lideri unutmadı: Üç devlet tek millet
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil devi, 1 milyon aracını geri çağırıyor
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayaklandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.