Mersin'de Tır ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 3 Ölü, 7 Yaralı

Güncelleme:
Mersin'in Mut ilçesinde, tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Sertavul Geçidi Burunköy mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 EFV 47 plakalı tır, aynı güzergahta ilerleyen 21 KA 021 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır ve yolcu otobüsü devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
