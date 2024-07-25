Üye Girişi
Haberler

Mersin'de tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Bahri Borlu idaresindeki TPD 664 çekici ve 1884 R Kıbrıs dorse plakalı tır, Mut-Karaman kara yolu Burunköy Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü tespit etti.

Borlu'nun cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Mut Yaşam Güncel Haberler

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı

 Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki

Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki

 ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi

ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi

Bakmadan Geçme

25 Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, benzin, motorin (mazot) litre fiyatları ne kadar? Galatasaray- Lecce maçından kareler ALES NE ZAMAN? || ALES/2 saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! SON DAKİKA DEPREMLER || Tokat'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? LGS 2. Tercihler ne zaman? e-Okul lise nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren 11. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı? 25 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 25-26 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 25-26 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25-26 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Beylikdüzü, Şişli, Sarıyer elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Yenimahalle, Altındağ, Pursaklar elektrik kesintisi!
TBMM'de olduğunu unutmuşa benziyor! DEM Partili Sakık, ne kadar küfür varsa hepsini saydı

TBMM'de olduğunu unutmuşa benziyor! DEM Partili Sakık, ne kadar küfür varsa hepsini saydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title