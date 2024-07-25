Mersin'de tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Bahri Borlu idaresindeki TPD 664 çekici ve 1884 R Kıbrıs dorse plakalı tır, Mut-Karaman kara yolu Burunköy Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü tespit etti.
Borlu'nun cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.