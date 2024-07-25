Mersin'de tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı

ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi

TBMM'de olduğunu unutmuşa benziyor! DEM Partili Sakık, ne kadar küfür varsa hepsini saydı