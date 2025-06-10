Mersin'de Tır Devrildi: 1 Hayvan Telef, Sürücü Yaralı

Mersin'de Tır Devrildi: 1 Hayvan Telef, Sürücü Yaralı
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Mersin'in Silifke ilçesinde devrilen tırda, sürücüsü yaralanırken, 1 büyükbaş hayvan telef oldu, 4'ü yaralandı. Ekipler, kaçan hayvanları yakalayarak Balıkesir'e gönderdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde devrilen tırda yüklü büyükbaşlardan 1'i telef oldu, 4'ü yaralandı.

Mehmet Salih Ulukale idaresindeki 60 angus türü büyükbaşın yüklü olduğu 07 BBY 407 plakalı tır, Çamdüzü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü yaralandı; hayvanlardan 1'i telef oldu, 4'ü yaralandı, 3'ü ise ormanlık alana kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, kazadan sonra kaçan hayvanları yakaladı.

Hayvanlar, başka bir tıra yüklenerek Balıkesir'e gönderildi.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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