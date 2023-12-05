Mersin'de TIR'da 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Mersin'de polisin arama yaptığı bir TIR'ın gizli bölmesinde 15 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü tutuklandı.
MERSİN'de polisin arama yaptığı bir TIR'ın gizli bölmesinde 15 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü U.Ç., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, doğu illerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında tespit edilen TIR durduruldu. TIR'da yapılan aramada gizlenmiş halde 15 kilo 300 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 karton gümrük kaçağı sigara, 33 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü U.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.