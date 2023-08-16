Mersin'de Ticari Araç ile Motosiklet Kaza Yaptı: Bir Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari araç ile çarpışarak ön tekeri kopan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kazada ön tekeri kopan motosikletin sürücüsü yaralandı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari araç ile çarpışarak ön tekeri kopan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunan Aydınlar Mahallesi'nde Mersin Karaman Yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre M.M.K. yönetimindeki 46 AY 600 plakalı ticari araç ile S.K. idaresindeki 33 AJP 358 plakalı motosiklet Avgadı Yaylası çarşı girişinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ön tekeri kopan motosikletin sürücüsü S.K. yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü tedavisi yapılmak üzere ambulansla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.