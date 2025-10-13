Mersin'de Ticaret ve Sanayi Toplantısı: Anamur Organize Sanayi Bölgesi Vurgusu

Mersin'de faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odaları ile borsaların yöneticileri, Anamur ilçesinde toplantıya katıldı.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Ruhi Koçak, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer ile oda ve borsaların genel sekreterleri yer aldı.

Toplantıda oda ve borsaların çalışmaları ile çeşitli projeler görüşüldü.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak Anamur Organize Sanayi Bölgesi'nin bir an önce hayata geçirilmesi için destek yollarını görüştük." ifadesini kullandı.