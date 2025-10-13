Haberler

Mersin'de Ticaret ve Sanayi Toplantısı: Anamur Organize Sanayi Bölgesi Vurgusu

Güncelleme:
Mersin'de ticaret ve sanayi odaları ile borsa yöneticileri Anamur'da bir araya gelerek bölge ekonomisi için önemli projeleri değerlendirdi. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, Anamur Organize Sanayi Bölgesi'nin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Mersin'de faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odaları ile borsaların yöneticileri, Anamur ilçesinde toplantıya katıldı.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Ruhi Koçak, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer ile oda ve borsaların genel sekreterleri yer aldı.

Toplantıda oda ve borsaların çalışmaları ile çeşitli projeler görüşüldü.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak Anamur Organize Sanayi Bölgesi'nin bir an önce hayata geçirilmesi için destek yollarını görüştük." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
