Mersin'de ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne 12 bin 875 lira ceza kesildi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, ters yönde ilerleyen bir sürücüye 12 bin 875 lira ceza uygulandı ve sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 12 bin 875 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fuatmorel Mahallesi 15. Caddesi'nde ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan araç tespit edildi.

Kimliği tespit edilen sürücüye, tek yönlü yolda ters yönde araç kullanmaktan 12 bin 875 lira ceza kesildi ve sürücü belgesine ise geçici olarak el konuldu.???????

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
