Mersin'de ters yönde ilerleyen midibüsün sürücüsüne 11 bin 253 lira ceza

Mersin'de otoyol bağlantı yolunda ters yönde giden bir midibüsün sürücüsüne 11 bin 253 lira ceza kesildi. Sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yakalandı ve ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Mersin'de otoyol bağlantı yolunda ters yönde giden midibüsün sürücüsüne 11 bin 253 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamaya göre, otoyol bağlantı yolu olan 151. Cadde'de bir midibüsün ters yönde ilerlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine çalışma başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kimliği tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Ehliyetine geçici süreyle el konulan kişiye 11 bin 253 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
